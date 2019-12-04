Зеленский: в Украине есть более приоритетные проблемы, чем импичмент Трампа

“По моему работу сейчас никак не влияет (ситуация с тем, что в США происходит процедура импичмента — ред.). Я думаю, это больше влияет на работу институций США. Сейчас я, при всем уважении к нашему стратегическому партнеру, в США, и мы благодарны за любую помощь, но у нас независимая Украина и есть более приоритетные проблемы”, — сказал Зеленский.

На вопрос о том, знал ли он, что Дональд Трамп заблокирует военную помощь Украине, Зеленский ответил, что “если у меня был телефонный разговор, я этого не знал”.

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что знала, что вопрос о предоставлении Украине военной помощи до сих пор находится без окончательного решения, еще в июле.