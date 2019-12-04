"Маніпуляція, притаманна РФ": Зеркаль пояснила свої слова The New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у липні знала, що питання про надання Україні військової допомоги досі знаходиться без остаточного вирішення – тоді це не виглядало як проблема. Про це Зеркаль розповіла у вівторок в ефірі Радіо НВ, коментуючи свою заяву для The New York Times, передає УНН.
"Дійсно, я мала таку інформацію (щодо військової допомоги Україні – ред.) з листа, отриманого від нашого посольства в США. Це був кінець липня, і там поміж іншого йшлось, що питання щодо надання Україні військової допомоги досі знаходиться без остаточного вирішення. Ніяких додаткових наголосів на тому, що це проблема, що вони дуже знервовані, або бачать в цьому якийсь намір, не було. Воно було поміж іншої інформації. Воно привернуло мою увагу, тому що для мене було дійсно не зрозумілим, чому воно ще не вирішено, але відчуття, що це – криза, що це може призвести до якихось наслідків, у мене не було. Це було одне з питань, які я потім хотіла обговорити з Андрієм Єрмаком. Але цієї зустрічі також не було, вона не відбулась у серпні", - сказала Зеркаль.
З її слів, коли зустріч з помічником Президента все ж відбулась у вересні, то це питання вже широко обговорювалось, і "зайвий раз обговорювати його з Андрієм не було ані нагоди, ані бажання".
"Те, що було в статті, яка вийшла сьогодні, дуже далеке від дійсності, і це – такий приклад маніпуляції, який, я вважала, притаманний тільки Російській Федерації", - додала вона.
Нагадаємо, напередодні NYT з посиланням на Зеркаль повідомило, що Україна знала про замороження військової допомоги США ще у липні.