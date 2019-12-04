"Маніпуляція, притаманна РФ": Зеркаль пояснила свої слова The New York Times

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у липні знала, що питання про надання Україні військової допомоги досі знаходиться без остаточного вирішення – тоді це не виглядало як проблема. Про це Зеркаль розповіла у вівторок в ефірі Радіо НВ, коментуючи свою заяву для The New York Times, передає УНН.