В США дело об импичменте Трампа начал слушать юридический комитет

4 декабря в комитете выступили четыре эксперта по вопросам законодательства. Они должны определить, можно ли выдвинуть Трампу обвинения после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским летом этого года. Как утверждают демократы, президент США в телефонном разговоре настаивал на проведении в Украине расследования в отношении своего политического оппонента Джо Байдена. Демократы считают, что Трамп превысил свои полномочия для давления на Украину.

Председатель комитета демократ Джерри Надлер в начале слушаний заявил, что администрация Трампа создает “беспрецедентные препятствия” для расследований. Надлер добавил, что юридический комитет заслушает показания комитетов, которые ведут расследование по делу об импичменте, через несколько дней.

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Республиканец Даг Коллинз раскритиковал проведенное законодателями расследование. Он заявил, что демократы спешат с импичментом, поскольку боятся проиграть президентские выборы 2020 года.

После этого Надлер представил и привел к присяге свидетелей: Ноаха Фелдмана (Гарвардский университет), Памелу Карлан (Стэнфордский университет), Майкла Гергардт (Университет Северной Каролины) и Джонатана Терли (Университет Джорджа Вашингтона).

Трое свидетелей, Фелдман, Карлан и Гергардт, единодушно заявили, что действия президента Трампа, связанные с Украиной, означают злоупотребления властью. Терли взамен отметил, что демократы возбуждают дело об импичменте на основании информации, полученной из вторых рук. При этом Терли не оправдывает действий президента. По его мнению, против президента может быть предъявлено обвинение, но не на основании записи телефонного разговора с Зеленским.

3 декабря комитеты Палаты представителей, проводившие расследование о возможности импичмента Трампа, опубликовали отчет о результатах расследования. В документе утверждается, что Трамп давил на власть Украины, добиваясь от нее действий, которые могли бы повредить его оппоненту. Указывается, в частности, что рычагом давления на Киев было замораживание американской военной помощи Украине. Теперь отчет изучает юридический комитет Палаты представителей.

Большинство в Палате представителей составляют демократы. Республиканцы и сам Трамп ранее заявляли, что не согласны с обвинениями.

Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должно рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.