В США дело об импичменте Трампа начал слушать юридический комитет

ukru
Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102767 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 70988 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102766 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115603 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146188 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147186 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140190 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183045 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116658 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113768 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 107787 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 119406 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 110412 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 104200 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 40222 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 104200 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 119406 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 183045 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 164089 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 190155 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 107787 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 122069 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 124801 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 129420 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 125837 просмотра
Актуальное
В США дело об импичменте Трампа начал слушать юридический комитет

В США дело об импичменте Трампа начал слушать юридический комитет

Киев  •  УНН

 • 9571 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В США юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. До этого слушания проходили в комитете по разведке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

4 декабря в комитете выступили четыре эксперта по вопросам законодательства. Они должны определить, можно ли выдвинуть Трампу обвинения после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским летом этого года. Как утверждают демократы, президент США в телефонном разговоре настаивал на проведении в Украине расследования в отношении своего политического оппонента Джо Байдена. Демократы считают, что Трамп превысил свои полномочия для давления на Украину.

Председатель комитета демократ Джерри Надлер в начале слушаний заявил, что администрация Трампа создает “беспрецедентные препятствия” для расследований. Надлер добавил, что юридический комитет заслушает показания комитетов, которые ведут расследование по делу об импичменте, через несколько дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: в Украине есть более приоритетные проблемы, чем импичмент Трампа

Республиканец Даг Коллинз раскритиковал проведенное законодателями расследование. Он заявил, что демократы спешат с импичментом, поскольку боятся проиграть президентские выборы 2020 года.

После этого Надлер представил и привел к присяге свидетелей: Ноаха Фелдмана (Гарвардский университет), Памелу Карлан (Стэнфордский университет), Майкла Гергардт (Университет Северной Каролины) и Джонатана Терли (Университет Джорджа Вашингтона).

Трое свидетелей, Фелдман, Карлан и Гергардт, единодушно заявили, что действия президента Трампа, связанные с Украиной, означают злоупотребления властью. Терли взамен отметил, что демократы возбуждают дело об импичменте на основании информации, полученной из вторых рук. При этом Терли не оправдывает действий президента. По его мнению, против президента может быть предъявлено обвинение, но не на основании записи телефонного разговора с Зеленским.

3 декабря комитеты Палаты представителей, проводившие расследование о возможности импичмента Трампа, опубликовали отчет о результатах расследования. В документе утверждается, что Трамп давил на власть Украины, добиваясь от нее действий, которые могли бы повредить его оппоненту. Указывается, в частности, что рычагом давления на Киев было замораживание американской военной помощи Украине. Теперь отчет изучает юридический комитет Палаты представителей.

Большинство в Палате представителей составляют демократы. Республиканцы и сам Трамп ранее заявляли, что не согласны с обвинениями.

Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должно рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы