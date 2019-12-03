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У США опубліковали доповідь про зловживання Трампа владою

У США опубліковали доповідь про зловживання Трампа владою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Комітет з розвідки Палати представників Сполучених Штатів опублікував доповідь про імпічмент президента США з обвинуваченням Дональда Трампа у зловживанні владою. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Доповідь Демократичної партії в значній мірі заснований на 17 допитах свідків, які були проведені протягом останніх декількох місяців, у тому числі 12 на двотижневих публічних слуханнях, з показаннями, в яких докладно викладалися тривалі зусилля, зроблені особистим адвокатом президента Рудольфом Джуліані, щоб повалити посла США в Україні Марі Йованович, а потім підштовхнути владу України, щоб оголосити про розслідування політичних конкурентів президента

Очікується, що висновки доповіді про Україну і обструкції Конгресу будуть включені в статтю про імпічмент.

Документ був затверджений у вівторок ввечері, 3 грудня, і поклав початок наступного етапу імпічменту - дебатів демократів і консерваторів у Судовому комітеті Палати представників.

В ході дебатів буде вирішено, чи направляти проект статей про імпічмент Дональда Трампа в Палату представників на голосування. Якщо більшість проголосує за прийняття статей про імпічмент, справу буде передано в Сенат для судового розгляду по суті.

Нагадаємо, повідомлялося, що Трамп не з'явиться на слухання щодо імпічменту в Палаті представників.

Раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня.

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