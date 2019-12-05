Трамп про доклад демократов об импичменте: это посмешище

В докладе, который представил во вторник Комитет по разведке Палаты представителей, утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал “беспрецедентную” кампанию пытаясь помешать Конгрессу. Доклад будет использован законодателями в качестве основы для возможного предъявления официальных обвинений в отношении президента.

“Этот доклад не заслуживает внимания”, — сказал Трамп, выступая в среду на саммите НАТО в Уотфорд. Он добавил, что благодаря процессу импичмента республиканцы еще больше сплотились вокруг него.

“Любят они на самом деле нашу страну?” — задался вопросом президент, видимо, имея в виду демократов.

Как ранее сообщал УНН, в США юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.