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Трамп про доклад демократов об импичменте: это посмешище

Трамп про доклад демократов об импичменте: это посмешище

Киев  •  УНН

 • 8679 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду назвал “посмешищем” составленный демократами доклад по вопросу об импичменте и вновь выразил возмущение по поводу того, что очередные слушания были назначены на время его отсутствия в США. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

В докладе, который представил во вторник Комитет по разведке Палаты представителей, утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал “беспрецедентную” кампанию пытаясь помешать Конгрессу. Доклад будет использован законодателями в качестве основы для возможного предъявления официальных обвинений в отношении президента.

“Этот доклад не заслуживает внимания”, — сказал Трамп, выступая в среду на саммите НАТО в Уотфорд. Он добавил, что благодаря процессу импичмента республиканцы еще больше сплотились вокруг него.

“Любят они на самом деле нашу страну?” — задался вопросом президент, видимо, имея в виду демократов.

Как ранее сообщал УНН, в США юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.

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