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Байден согласился свидетельствовать в Сенате

Байден согласился свидетельствовать в Сенате

Киев  •  УНН

 • 13900 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Лидер предвыборной гонки от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать. Это заявление он сделал в субботу на встрече с избирателями в штате Айова, после того, как ранее заявил о своем отказе свидетельствовать, за что получил волну критики, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Свое предыдущее решение он объяснял тем, что “нет юридических оснований” для того, чтобы направлять ему повестку свидетельствовать, и его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

“Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий”, — заявил бывший сенатор Байден.

Позже в субботу на встрече с избирателями в городе Фэйрфилд, Байден подтвердил, что он выполнит требования какой-либо повестки Сената.

Вопрос вызвать Байдена свидетельствовать в рамках импичмента появилось том, что его сын, Хантер, находился в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, а сам он призывал к увольнению бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Обвинения в давлении на руководство Украины с требованием расследовать эти два обстоятельства и связь между ними находится в центре импичмента.

Ранее Байден дважды заявлял, что не будет давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, Палата представителей утвердила 18 декабря обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящий из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Тем самым нижняя палата американского парламента объявила импичмент Дональду Трампу. За поддержку первого пункта тогда проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Теперь вывод-обвинение будет передан в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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