У США опублікували нові документи щодо утримання військової допомоги Україні

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп дав "чітку вказівку" продовжувати утримувати військову допомогу Україні в розмірі близько 400 млн доларів. Про це Майк Даффі, помічник директора щодо програм національної безпеки у міністративно-бюджетному управлінні (OMB), написав Елейн Маккаскер (Elaine McCusker), яка виконує обов'язки контролера Пентагону, в електронному листі 30 серпня. Невідредаговану версію листа опублікувала 2 січня група Just Security, передає УНН.

Так, минулого місяця суд розпорядився, щоб уряд передав майже 300 сторінок електронних листів Центру за цілісність суспільства. Він випустив першу партію листів 12 грудня, а потім другу 20 грудня, включаючи електронну переписку Даффі, але цей документ, поряд з кількома іншими, був частково або повністю відредагований.

З тих пір Just Security переглянула невідредаговані копії цих листів, які починаються в червні і закінчуються на початку жовтня.
Повідомляється про неодноразові попередженння Маккаскер про те, що заморозка допомоги Білим домом порушить закон, який вимагає від виконавчої влади витрачати гроші, схвалені Конгресом.

"Чітка вказівка від президента США на утримання", - повідомив Даффі в листі Маккаскер в один з таких моментів.

Електронний лист, датований 30 серпня, за даними Just Security, було відправлено в той же день після зустрічі Трампа з держсекретарем Майком Помпео і міністром оборони Марком Есперо.

Як повідомляв УНН, раніше з електронних листів стало відомо про те, що чиновники Білого дому розпорядилися, щоб допомога Україні була припинена протягом 90 хвилин після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.

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