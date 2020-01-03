В США опубликовали новые документы по удержанию военной помощи Украине

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КИЕВ. 3 января. УНН. Президент США Дональд Трамп дал "четкое указание" продолжать удерживать военную помощь Украине в размере около 400 млн долларов. Об этом Майк Даффи, помощник директора по программам национальной безопасности в министративно-бюджетном управлении (OMB), написал Элейн Маккаскер (Elaine McCusker), которая выполняет обязанности контроллера Пентагона, в электронном письме 30 августа. Неотредактированную версию письма опубликовала 2 января группа Just Security, передает УНН.

Так, в прошлом месяце суд распорядился, чтобы правительство передало почти 300 страниц электронных писем Центра за целостность общества. Он выпустил первую партию листов 12 января, а затем вторую 20 декабря, включая электронную переписку Даффи, но этот документ, наряду с несколькими другими, был частично или полностью отредактирован.

С тех пор Just Security пересмотрела неотредактированные копии этих писем, которые начинаются в июне и заканчиваются в начале октября. Сообщается о неоднократных предупреждениях Маккаскер о том, что заморозка помощи Белым домом нарушит закон, который требует от исполнительной власти тратить деньги, одобренные Конгрессом.

"Четкое указание от президента США на сдерживание", - сообщил Даффи в письме Маккаскер в один из таких моментов.

Электронное письмо, датированное 30 августа, по данным Just Security, было отправлено в тот же день после встречи Трампа с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Эсперо.

Как сообщал УНН, ранее из электронных писем стало известно о том, что чиновники Белого дома распорядились, чтобы помощь Украине была приостановлена в течение 90 минут после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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