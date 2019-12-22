З'явилися нові документи, що розкривають деталі про припинення США допомоги Україні

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Чиновники Білого дому розпорядилися, щоб допомога Україні була припинена протягом 90 хвилин після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це свідчать нещодавно опубліковані документи, передає УНН з посиланням на ABC.