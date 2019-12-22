Появились новые документы, раскрывающие детали о приостановке США помощи Украине

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Чиновники Белого дома распорядились, чтобы помощь Украине была приостановлена в течение 90 минут после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные документы, передаёт УНН со ссылкой на ABC.

В то время как администрация Трампа до сих пор не опубликовала ни одного документа, запрошенного Конгрессом в рамках процедуры импичмента президента, администрация была вынуждена передать второй раунд корреспонденции между двумя правительственными учреждениями, которые помогли “заморозить” 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине.

Согласно стенограмме, опубликованной Белым домом, разговор между Трампом и Зеленским 25 июля длился с 9:03 до 9:33 утра.

В 11:04 утра сотрудник Административно‑бюджетного управления (OMB) Майк Даффи отправил электронное письмо заместителю министра обороны Дэвиду Норквисту с просьбой не выделять Украине помощь, говорится в документах.

“На основании полученного мной руководства и в свете плана администрации по пересмотру помощи Украине, включая Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дополнительных обязательств министерства обороны в отношении этих средств до направления этого процесса”, — сказал Даффи в электронном письме, согласно документам.

Также в письме говорится о секретном характере данного указания.

Уточняется, что документы, полученные в пятницу Центром за целостность общества по распоряжению федерального судьи в рамках запроса в Министерство обороны и Административно‑бюджетного управления, были сильно отредактированы.
Белый дом отказался комментировать эти документы в воскресенье.

Документы также показывают, что президент Трамп впервые начал спрашивать о помощи Украине еще в июне, за месяц до звонка, хотя решение не было известно до встречи 18 июля между OMB и другими официальными лицами. Исполняющий обязанности начальника штаба Мик Малвани заявил, что этот шаг был по указанию президента.

Напомним, ранее на этой неделе в Палате представителей Трампу был объявлен импичмент по двум статьям.

24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения о предоставлении Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

Украинские Национальные Новости

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