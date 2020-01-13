Трамп поддерживает дискредитированную теорию об Украине и выборах

Так, теория заговора об украинском вмешательстве укоренилась в смутной форме задолго до того как Дональд Трамп предъявил претензии Белому дому в 2016 году. Идея была на слуху среди людей, близких тогда еще к кандидату в Президенты: "А что, если это Украина, а не Россия вмешалась в американские выборы 2016 года?".

И неважно, что это утверждение с тех пор поддерживал президент России - страны, которую американские спецслужбы и обвиняют во вмешательстве в президентскую гонку. Или то, что назначенный Трампом директор ФБР и другие американские чиновники заявили, что нет никакой информации, указывающей на вмешательство Украины. Или что 25 россиян обвиняются во взломе электронной почты демократов и проведении скрытой кампании в социальных сетях по воздействию на общественное мнение американцев. Все равно, теория о вмешательстве Украины живет.

Теперь призыв Трампа к Украине о расследовании этого дела, а также дел политического соперника президента, Джо Байдена, находится в центре расследования в Конгрессе, что привело к импичменту Трампа со стороны Палаты представителей. Следующее рассмотрение состоится уже в Сенате.

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В статье говорится о том, что дискредитировавшая себя теория, распространяемая в интернете союзниками Республиканской партии в интервью и соцсетях, была принята президентом, не желающим признавать реального вмешательства России в выборы, и стремящимся показать, что у него есть основания для подозрений относительно Украины и для приостановки США выделения ей важной военной помощи в прошлом году.

По словам авторов, такими действиями Трамп добился следующего эффекта: размывание фактов дела об импичменте для многих американцев еще до того, как оно дойдет до рассмотрения в Сенате, которое может начаться в течение нескольких дней.

Эксперты AP опасаются, что эта стратегия сделает США уязвимой к большинству дезинформационных кампаний на выборах 2020 года и даст Кремлю и другим сторонам сигналы о том, что американцы готовы цепляться за ложь.

Обзор The Associated Press показывает, что украинская теория заговора берет начала от кампании Трампа 2016 года, которая была распространена в Интернете и позже выдвинута российским президентом Владимиром Путиным всего через несколько недель после того, как его страну обвинили во вмешательстве в американские выборы.

"Конечная жертва - демократия, стабильность нашей нации", - отметила эксперт по дезинформации в беспартийном Центре Вильсона Нина Янкович.

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В то время, как в 2016 году американские власти собрали доказательства того, что Россия годами взламывала и воровала внутренние электронные письма Демократического национального комитета, глава кампании Трампа Пол Манафорт, который имел в Украине обширные деловые контакты и работал там на пророссийских политиков, втайне указывал на другого виновника.

Манафорт предположил тогда, что атака, скорее всего, было совершена украинцами, говорится в записях с допроса ФБР бывшего заместителя Манафорта Рика Гейтса в апреле 2018 года.

Помощник Трампа Майкл Флинн, который стал впоследствии первым советником Трампа по национальной безопасности, также был непреклонен, агитируя за то, что Россия не могла осуществить подобный акт и американские спецслужбы не смогут выяснить, кто это сделал, говорил Гейтс.

Все это время американские чиновники соглашались с выводами частной фирмы, занимающейся вопросами кибербезопасности, о том, что ответственность за вмешательство несет Россия, собирая в течение следующих нескольких месяцев доказательства, которые связывали отдельных членов российской разведки со взломом.

Многочисленные детали спровоцировали расследование вопроса о том, работала ли Россия и кампания Трампа вместе, чтобы повлиять на ход выборов в пользу Трампа. Расследование, в конечном счете, взял на себя спецпрокурор Роберт Мюллер.

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И вот, в то время как письма демократов сливали в сеть и когда США готовились публично обвинить Кремль во взломе, в интернете появились утверждения о том, что Украина вмешивалась - прямо или косвенно - в президентскую гонку.

В сентябре 2016 года доверенное лицо Трампа, Роджер Стоун, который был впоследствии осужден за ложь о своих попытках получить инсайдерскую информацию об этих письма, написал в Twitter: "Единственное вмешательство в выборы в США - от друзей Хиллари в Украине".

В его Twitter была опубликована статья в Financial Times, в которой говорилось о том, что некоторые киевские лидеры полны решимости "вмешаться, пусть и опосредованно" в выборы в США. В то время некоторые республиканские законодатели указывали на эту статью как на доказательство вмешательства Украины.

И пока Трамп готовился вступить в должность, сообщения в интернете разжигали сомнения относительно заключения о том, что Россия сломала почту кампании демократов и Хиллари Клинтон.

"Так как и почему они так уверены во взломе, если они даже не делали запроса проверки компьютерных серверов? Что происходит?", - написал Трамп в Twitter 5 января 2017 года, на следующий день после того, как в BuzzFeed News сообщили, что ФБР физически не проверяло серверы демократов, чтобы определить, что Россия проникла в систему.

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Через несколько дней в отчете Politico было задокументировано исследование оппозиционного консультанта-демократа в 2016 году о работе Манафорта в Украине - и там были описаны усилия некоторых украинских лидеров по поддержке Клинтон в борьбе с Трампом.

В статье говорилось, что Украина не делала нисходящих усилий, чтобы сагитировать избирателей к Клинтон, но некоторые республиканцы указывали на этот отчет как подтверждение своих утверждений о вмешательстве в выборы.

Ссылаясь на эти отчеты, американские блоггеры обнаружили "связи", вводящих в заблуждение между Украиной и CrowdStrike - фирмой, занимающейся вопросами кибербезопасности, которая отследила кибератаки из России.

Эти онлайн-спекуляции помогли сформировать теорию украинского заговора, объясняет профессор университета Джона Хопкинса Томас Рид, который отслеживал дезинформационные кампании и вмешательства в выборы.

"Ландшафт позволил так легко найти кроличьи норы, спуститься в эти кроличьи норы, остаться там и найти сообщество единомышленников-любителей", - сказал Рид.

Так, один из онлайн-комментаторов безосновательно заявил, что соучредитель CrowdStrike Дмитрий Алперович работает в аналитическом центре, который финансируется украинским олигархом. Альперович является членом Atlantic Council, который базируется в США и получает финансирование из различных источников.

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Позже Путин лично заявлял через несколько дней после прихода Трампа в Белый дом, что все украинское правительство во время выборов поддерживало Клинтон.

Российские СМИ использовали эти комментарии, чтобы иметь доказательства того, что именно Украина действительно вмешалась в выборы. А в апреле 2017 года теорию украинского заговора лично продвигал Дональд Трамп.

Президент США, сидя за столом Овального кабинета, после первых 100 дней работы в интервью Associated Press предположил, что в CrowdStrike еще более прочные связи с Украиной.

"Я слышал, что она (фирма CrowdStrike - ред.) принадлежит очень богатому украинцу, вот что я слышал", - сказал Трамп.

Как отмечает агентство, CrowdStrike - это калифорнийская компания, основанная двумя гражданами США - Джорджем Курцем и Дмитрием Альперовичем, который родился в России, но провел свою взрослую жизнь в Америке. Компания обнаружила кибератаки для крупных американских клиентов, включая правительство США и Национальный республиканский комитет Конгресса.

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И ФБР не пришлось физически исследовать серверы демократов, чтобы подтвердить выводы CrowdStrike о том, что за атакой стояла Россия, считает профессор информатики в Центре образования и исследований в области обеспечения безопасности информации Университета Пердью Юджин Х. Спаффорд, который помогал бюро по данным делам.

Тем не менее, свои подозрения по поводу серверов Трамп все же передал непосредственно настоящему Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время сейчас уже известного телефоного звонка 25 июля, приведшего к импичменту одного из собеседников.

"Я хотел бы, чтобы вы узнали, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, говорят, что CrowdStrike... Думаю, у вас есть один из многих людей... Сервер, как говорится... он в Украине", - сказал Трамп Зеленскому по телефону, согласно записей, обнародованных Белым домом в сентябре.

Десятки новостных агентств развенчали комментарии Трампа и продолжают это делать. Оказавшись в данном телефонном звонке, CrowdStrike затем выпустила с заявлением, опровергая претензии президента. Даже советники президента по национальной безопасности опровергли теорию, но безрезультатно, сказала в ноябре следователем по импичменту бывшая помощница президента в Белом доме Фиона Хилл. Однако, Трамп поддерживает эту идею.

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В ноябре в эфире Fox News он настаивал на том, что он только удержал помощь Украине из-за того, что страна подвержена коррупции, еще раз намекнув, что серверы демократов спрятаны и находятся именно там.

Часть теории вмешательства в выборы в Украине с тех пор находит отклик у все большего числа союзников президента-республиканцев - некоторые из них признают, что вмешалась Россия, но утверждают, что вмешалась и Украина.

За несколько дней до импичмента президента сенатор Тед Круз заявил в интервью телеканалу NBC, что есть "веские доказательства" вмешательства Украины.

Позже в его офисе прозвучало заявление: "кампания России по вмешательству в наши выборы была реальной и системной. Правда и то, что украинские чиновники не хотели, чтобы победил тогдашний кандидат Трамп. Они не являются взаимоисключающими".

А пока в Сенате продолжается процесс по импичменту, Трамп заставляет сенаторов Республиканской партии сплотиться вокруг дискредитированной теории - просит своего личного адвоката Руди Джулиани рассказать им о своей поездке в Восточную Европу, где он искал свидетелей и документы для подкрепления обвинений. Видеоматериалы, которые документируют его поездку, были показаны в эфире "One America News" и тысячи раз пересматривались в сети, пишут авторы статьи.

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В ноябре эксперт по России Фиона Хилл рассказала для Конгресса, что политические лидеры, которые распространяют подобную ложь об Украине, лишь еще больше поляризуют США и превращают их в легкую мишень для дезинформационных кампаний таких иностранных государств, как Россия.

Она предупредила: "Эти выдумки вредны, даже если они используются в чисто внутриполитических целях".

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп собирается блокировать свидетельство Болтона в Сенате.