Болтон готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Колишній радник з національної безпеки президента США Джон Болтон сказав, що він дасть свідчення, якщо буде викликаний у межах процесу імпічменту американського президента Дональда Трампа у Сенаті. Про це йдеться у заяві, поширеній на сайті Болтона, передає УНН.
У заяві Болтон, якого попросили дати свідчення в межах справи про імпічмент у Палаті представників, але який не зробив цього, сказав, що намагається виконати свої зобов'язання і як громадянин, і як колишній радник з національної безпеки.
"Я прийшов до висновку, що, якщо Сенат видасть повістку для моїх свідчень, я готовий дати свідчення", - зазначив він.
Раніше лідер демократів у Сенаті США запропонував викликати Болтона на слухання з імпічменту.
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.
19 грудня Палата представників Конгресу США під час голосування затвердила першу статтю звинувачення проти президента країни Дональда Трампа в межах процедури імпічменту.