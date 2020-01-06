Болтон готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа

КИЇВ. 6 січня. УНН. Колишній радник з національної безпеки президента США Джон Болтон сказав, що він дасть свідчення, якщо буде викликаний у межах процесу імпічменту американського президента Дональда Трампа у Сенаті. Про це йдеться у заяві, поширеній на сайті Болтона, передає УНН.