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5 марта, 15:49 • 121707 просмотра

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Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Киев  •  УНН

 • 15329 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон сказал, что он даст показания, если будет вызван в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа в Сенате. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте Болтона, передает УНН.

В заявлении Болтон, которого попросили дать показания в рамках дела об импичменте в Палате представителей, но который не сделал этого, сказал, что пытается выполнить свои обязательства и как гражданин, и как бывший советник по национальной безопасности.

"Я пришел к выводу, что, если Сенат выдаст повестку для моих показаний, я готов дать показания", - отметил он.

Ранее лидер демократов в Сенате США предложил вызвать Болтона на слушания по импичменту.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

19 декабря палата представителей Конгресса США в ходе голосования утвердила первую статью обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

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