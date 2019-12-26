Трамп шукає можливу заміну Помпео на посаді держсекретаря США

Чутки про те, що Помпео в наступному році може балотуватися в Сенат ходять в Вашингтоні вже давно. Сам Помпео раніше це заперечував. Однак, як пише The Washington Post, в оточенні держсекретаря стверджують, що остаточне рішення з цього питання він не прийняв, а час у нього ще є: реєстрація кандидатів завершиться тільки в червні наступного року. У свою чергу Трамп раніше заявляв, що Помпео “подобається те, що він робить” на посаді держсекретаря, але якщо виникне загроза того, що республіканці можуть втратити на виборах 2020 року місце сенатора від Канзасу, то Помпео може висунути свою кандидатуру і “перемогти з величезною перевагою”.

Як пояснює газета, ця невизначеність змусила ряд вашингтонських чиновників почати придивлятися до крісла держсекретаря, а Трамп, не знаючи, яке рішення в підсумку прийме Помпео, в бесідах з законодавцями та іншими офіційними особами став перебирати імена потенційних кандидатів на посаду глави Держдепартаменту.

За даними видання, в якості можливих наступників Помпео часто називають помічника президента США з національної безпеки Роберта О’Брайена, а також міністра фінансів Стівена Мнучіна. Крім того, Трамп дізнавався у представників свого оточення, що вони думають про кандидатуру американського посла в Німеччині Річарда Гренелла. Як зазначає видання, в списку потенційних претендентів на місце Помпео також виявилися його перший заступник Стівен Біген, спецпредставник США по Ірану Брайан Хук і сенатори Марко Рубіо (республіканець, від штату Флорида) і Томас Коттон (республіканець, від штату Арканзас).

Нагадаємо, у США раніше повідомили, що планують візит Майка Помпео в Україну, видання WSJ повідомляло, що держсекретар прибуде у Київ в період з 3 по 4 січня. Раніше повідомлялось, що у зв’язку з візитом Помпео у Київ в США розглядають дві кандидатури на посаду американського посла в Україні.

Раніше голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор підтвердив виданню NYT, що йде у відставку.