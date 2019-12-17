Сполучені Штати готують візит Помпео в Україну і розглядають кандидатуру нового посла - ЗМІ

КИЇВ. 17 грудня. УНН. США для налагодження відносин з Україною розглядають можливість візиту держсекретаря Майкла Помпео до Києва в січні і призначення нового посла в цю країну. Про це повідомляє газета Politico з посиланням на неназваних представників американської адміністрації, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.