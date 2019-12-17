Сполучені Штати готують візит Помпео в Україну і розглядають кандидатуру нового посла - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. США для налагодження відносин з Україною розглядають можливість візиту держсекретаря Майкла Помпео до Києва в січні і призначення нового посла в цю країну. Про це повідомляє газета Politico з посиланням на неназваних представників американської адміністрації, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
“Представники адміністрації Дональда Трампа уживають заходів щодо стабілізації відносин з Україною, які постраждали через розслідування в рамках процедури імпічменту. Помічники президента розглядають можливість призначення нового посла до Києва”, — зазначає видання. Посада глави диппредставництва в українській столиці залишається вакантною з травня, коли попередній посол Марі Йовановіч була відкликана до Вашингтона.
“Як очікується, Україна в наступному місяці відвідає держсекретар США Майкл Помпео, що підтвердив співробітник адміністрації, — йдеться в публікації. — Це буде перший візит нинішнього держсекретаря в цю країну”. Призначення в Київ може отримати глава Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів (США), генерал-лейтенант у відставці Кейт Дейтон, який відвідував Україну і говорить російською. За даними газети, Трампу подобається кандидатура Дейтона, а сам генерал висловлював готовність приступити до нової роботи. Серед інших претендентів розглядається в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, який 4 грудня відвідав з візитом Київ.
Нагадаємо, особистий адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джуліані зізнався, що посол США в Україні Марі Йовановіч перешкоджала йому в тому, щоби дістати компромат на кандидата у президенти США Джо Байдена. Через це він хотів усунути її з посади.