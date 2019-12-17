Джуліані визнав, що хотів відставки Йованович
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Особистий адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джуліані зізнався, що посол США в Україні Марі Йованович перешкоджала йому в тому, щоби дістати компромат на кандидата у президенти США Джо Байдена. Через це він хотів усунути її з посади. Про це йдеться в статті The New Yorker, в якій описується розслідування Джуліані в Україні та його розмови з колишнім очільником ГПУ Юрієм Луценком, інформує УНН.
“На мою думку Йованович потрібно було усунути геть. Вона ускладнила б розслідування (проти Байденів — ред) будь-кому”, — цитує слова Джуліані The New Yorker.
Джуліані повернувся з Києва 7 грудня. Як він сам розповів в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal, під час поїздки в Україну і в ряд інших країн вдалося зібрати важливу інформацію, що стосується опонентів американського лідера. Джуліані пояснив, що на основі отриманих даних готує для Трампа 20-сторінкову доповідь.
Вчора Джуліані оприлюднив у своєму Twitter фільм, який містить, ймовірно, частину інформації з його подорожі в Україну.
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