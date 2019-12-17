Джуліані визнав, що хотів відставки Йованович

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Особистий адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джуліані зізнався, що посол США в Україні Марі Йованович перешкоджала йому в тому, щоби дістати компромат на кандидата у президенти США Джо Байдена. Через це він хотів усунути її з посади. Про це йдеться в статті The New Yorker, в якій описується розслідування Джуліані в Україні та його розмови з колишнім очільником ГПУ Юрієм Луценком, інформує УНН.