Трамп заявив, що Джуліані не так багато розповів йому про поїздку в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп зізнався, що його особистий адвокат Рудольф Джуліані не багато розповів йому про нещодавню поїздку в Україну. Про це глава американської адміністрації заявив журналістам в Білому домі, передає УНН.
“Не так багато”, — сказав він, відповідаючи на питання, яким обсягом інформації поділився з ним Джуліані.
“Він великий борець зі злочинністю, можливо, самий великий борець зі злочинністю за останні 50 років, дуже розумний, — продовжив президент. — Він був кращим мером Нью-Йорка в історії міста. Велика людина, яка любить нашу країну”. “(Рудольф Джуліані) дивиться, що відбувається, — зазначив Трамп. — Ми говорили про ту брехню з імпічментом, вигадку про змову з Росією. Він знає, що робить”.
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Джуліані повернувся з Києва 7 грудня. Як він сам розповів в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal, під час поїздки в Україну і в ряд інших країн вдалося зібрати важливу інформацію, що стосується опонентів американського лідера. Джуліані пояснив, що на основі отриманих даних готує для Трампа 20-сторінкову доповідь.
Вчора Джуліані оприлюднив у своєму Twitter фільм, який містить, ймовірно, частину інформації з його подорожі в Україну.