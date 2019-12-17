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Трамп заявив, що Джуліані не так багато розповів йому про поїздку в Україну

Трамп заявив, що Джуліані не так багато розповів йому про поїздку в Україну

Київ • УНН

 • 13276 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп зізнався, що його особистий адвокат Рудольф Джуліані не багато розповів йому про нещодавню поїздку в Україну. Про це глава американської адміністрації заявив журналістам в Білому домі, передає УНН.

“Не так багато”, — сказав він, відповідаючи на питання, яким обсягом інформації поділився з ним Джуліані.

“Він великий борець зі злочинністю, можливо, самий великий борець зі злочинністю за останні 50 років, дуже розумний, — продовжив президент. — Він був кращим мером Нью-Йорка в історії міста. Велика людина, яка любить нашу країну”. “(Рудольф Джуліані) дивиться, що відбувається, — зазначив Трамп. — Ми говорили про ту брехню з імпічментом, вигадку про змову з Росією. Він знає, що робить”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джуліані пропонують під присягою розповісти про поїздку в Україну

Джуліані повернувся з Києва 7 грудня. Як він сам розповів в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal, під час поїздки в Україну і в ряд інших країн вдалося зібрати важливу інформацію, що стосується опонентів американського лідера. Джуліані пояснив, що на основі отриманих даних готує для Трампа 20-сторінкову доповідь.

Вчора Джуліані оприлюднив у своєму Twitter фільм, який містить, ймовірно, частину інформації з його подорожі в Україну.

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