Джуліані пропонують під присягою розповісти про поздку в Україну

ukru
12:30 • 11572 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 104534 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 104184 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 119614 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 119462 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125718 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170564 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268324 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262120 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255289 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.4 м/с
23 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 105200 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106726 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 53533 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 27436 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 66100 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 104545 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 119623 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 119469 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106726 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 121080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 19950 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 53533 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104991 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 66643 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149986 перегляди
Актуальне
Джуліані пропонують під присягою розповісти про поздку в Україну

Джуліані пропонують під присягою розповісти про поздку в Україну

Київ • УНН

 • 15725 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голова Юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Ґрем запросив Руді Джуліані, особистого юриста президента США Дональда Трампа, виступити перед Комітетом зі свідченнями про свою нещодавню подорож до України, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".

Раніше в коментарі The Wall Street Journal Джуліані сказав, що його поїздка "принесла більше, ніж можна собі уявити".

"Я не знаю, що він дізнався, але якщо він хоче прийти до Юридичного комітету – Руді, якщо Ви хочете прийти і розповісти нам, що Ви дізнались, я з радістю з Вами поспілкуюсь", - сказав сенатор в інтерв'ю програмі CBS "Обличчям до країни".

Ґрем вважає, що ці свідчення мають лишатись поза процедурою імпічменту президента США Дональда Трампа.

"Стосовно імпічменту, хочу, щоб моє рішення базувалось на свідченнях зібраних Палатою представників США", - наголосив сенатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп: Джуліані зміг багато чого з'ясувати в ході розслідування в Україні

"Ми можемо розглянути те, що Руді має, питання Джо Байдена, Хантера Байдена та будь-чого іншого після імпічменту. Однак якщо Руді хоче виступити зі свідченнями перед Юридичним комітетом стосовно того, що він знає, ми це вітатимемо", - додав він.

Під час нещодавньої подорожі до України, Джуліані, за повідомленнями, зустрівся із колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним, із чинними депутатами Ради Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, а також із колишнім працівником Посольства України у США Андрієм Теліженком, та нещодавно звільненим прокурором Костянтином Куликом.

За словами адвоката, він вирушив в Україну для зйомок документального фільму, який має розвінчати звинувачення демократів і довести, що імпічмент президента США не має жодного підґрунтя. Джуліані, як заявляли в пресі, намагався отримати негативну інформацію на політичного опонента Трампа Джо Байдена. Саме ці зусилля адміністрації Трампа стали основою для звинувачень проти американського президента, висунутих у США в рамках імпічменту.

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зміг зібрати важливу інформацію про опонентів Трампа під час своєї поїздки в Україну на початку грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89