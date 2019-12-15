Джулиани предлагают под присягой рассказать о поздке в Украину

ukru
НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты
13:35 • 11237 просмотра

НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 24718 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 74966 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 129115 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 134528 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 131573 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 159883 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113894 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113341 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110099 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 114659 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 79410 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 101570 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 65058 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

08:32 • 50824 просмотра
публикации
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 22355 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 159880 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 144589 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 171379 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 213151 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 32029 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 113968 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 117486 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 122476 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 119486 просмотра
Актуальное
Джулиани предлагают под присягой рассказать о поздке в Украину

Джулиани предлагают под присягой рассказать о поздке в Украину

Киев  •  УНН

 • 15724 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Глава Юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм пригласил Руди Джулиани, личного юриста президента США Дональда Трампа, выступить перед Комитетом по свидетельствам о своем недавнем путешествии в Украину, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее в комментарии The Wall Street Journal Джулиани сказал, что его поездка "принесла больше, чем можно себе представить".

"Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти в Юридический комитет - Руди, если Вы хотите прийти и рассказать нам, что Вы узнали, я с радостью с Вами пообщаюсь", - сказал сенатор в интервью программе CBS "Лицом к стране".

Грэм считает, что эти показания должны оставаться вне процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

"Что касается импичмента, хочу, чтобы мое решение базировалось на показаниях собранных Палатой представителей США", - подчеркнул сенатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп: Джулиани смог многое выяснить в ходе расследования в Украине

"Мы можем рассмотреть то, что Руди имеет, вопрос Джо Байдена, Хантера Байдена и чего-либо другого после импичмента. Однако если Руди хочет выступить с показаниями перед Юридическим комитетом о том, что он знает, мы это будем приветствовать", - добавил он.

Во время недавней поездки в Украину, Джулиани, по сообщениям, встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником Посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что импичмент президента США не имеет никакого основания. Джулиани, как заявляли в прессе, пытался получить негативную информацию на политического оппонента Трампа Джо Байдена. Именно эти усилия администрации Трампа стали основой для обвинений против американского президента, выдвинутых в США в рамках импичмента.

Напомним, по информацией The Wall Street Journal, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах Трампа во время своей поездки в Украину в начале декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы