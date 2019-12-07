Трамп: Джуліані зміг багато чого з'ясувати в ході розслідування в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Адвокат американського президента Рудольф Джуліані зміг багато чого з’ясувати в ході свого антикорупційного розслідування в Україні, однак поки не ділився цією інформацією з самим Дональдом Трампом. Про це американський лідер повідомив в суботу журналістам у Вашингтоні, передає УНН.
“Він, я думаю, представить доповідь генеральному прокурору і Конгресу. Він каже, що у нього є багато хороших відомостей. Я поки не говорив з ним з приводу цих відомостей”, — заявив Трамп. “Він не сказав мені, що йому вдалося з’ясувати, але я думаю, що він хоче повідомити Конгресу, генеральному прокурору і міністерству юстиції. Я чув, що йому дуже багато чого вдалося з’ясувати”, — додав президент, відповідаючи на питання про поїздку свого адвоката до України.
Раніше Джуліані написав в Twitter, що має намір незабаром опублікувати матеріали, які покликані довести причетність колишнього віце-президента США Джозефа Байдена — одного з найбільш ймовірних конкурентів Трампа на виборах 2020 року — до корупції в Україні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джуліані: посольство США закликало українську поліцію не розслідувати корупцію з американськими коштами
Газета The New York Times повідомила в середу, що Джуліані раніше на цьому тижні побував в Бухаресті та Києві. Там він нібито намагався отримати інформацію у колишніх генеральних прокурорів України Юрія Луценка, Віктора Шокіна, а також звільненого в листопаді прокурора Костянтина Кулика, який розслідував справу газової компанії Burisma. В її керівництво входив син колишнього віце-президента США Хантер Байден.
5 грудня, два народні депутати України 9 скликання, Олександр Дубінський та Андрій Деркач, опублікували записи у соціальних мережах, на яких продемонстрували свої зустрічі з Джуліані.