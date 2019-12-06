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Адвокат Трампа заявив, що доведе причетність Байдена до корупції в Україні

Адвокат Трампа заявив, що доведе причетність Байдена до корупції в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Особистий адвокат американського лідера Дональда Трампа Рудольф Джуліані має намір незабаром опублікувати матеріали, які доведуть причетність колишнього віце-президента США Джозефа Байдена до корупції в Україні. Про це Джуліані повідомив у четвер в Twitter, передає УНН.

“Американці дізнаються, що (Джозеф) Байден та інші офіційні особи з адміністрації (колишнього президента США Барака) Обами сприяли збільшенню масштабів корупції в Україні в період з 2014 року по 2016 рік. Всі докази цього незабаром будуть представлені”, — зазначив адвокат. Джуліані також висловив упевненість в тому, що Байден, будучи віце-президентом США, був причетний до “злочинної діяльності” в Україні.

Газета The New York Times повідомила в середу, що Джуліані раніше на цьому тижні побував в Бухаресті та Києві. Там він нібито намагався отримати інформацію у колишніх генеральних прокурорів України Юрія Луценка, Віктора Шокіна, а також звільненого в листопаді прокурора Костянтина Кулика, який розслідував справу газової компанії Burisma. В її керівництво входив син колишнього віце-президента США Хантер Байден.

А вчора, 5 грудня, два народні депутати України 9, Олександр Дубінський та Андрій Деркач скликання опублікували записи у соціальних мережах, на яких продемонстрували свої зустрічі з Джуліані.

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