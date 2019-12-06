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Адвокат Трампа заявил, что докажет причастность Байдена к коррупции в Украине

Адвокат Трампа заявил, что докажет причастность Байдена к коррупции в Украине

Киев  •  УНН

 • 14125 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Личный адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен вскоре опубликовать материалы, которые докажут причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции в Украине. Об этом Джулиани сообщил в четверг в Twitter, передает УНН.

“Американцы узнают, что (Джозеф) Байден и другие официальные лица из администрации (бывшего президента США Барака) Обамы способствовали увеличению масштабов коррупции в Украине в период с 2014 года по 2016 год. Все доказательства вскоре будут представлены”, — отметил адвокат. Джулиани также выразил уверенность в том, что Байден, будучи вице-президентом США, был причастен к “преступной деятельности” в Украине.

Газета The New York Times сообщила в среду, что Джулиани ранее на этой неделе побывал в Бухаресте и Киеве. Там он якобы пытался получить информацию у бывших генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина, а также уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, который расследовал дело газовой компании Burisma. В ее руководство входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Вчера, 5 декабря, два народных депутата Украины 9, Александр Дубинский и Андрей Деркач созыва опубликовали записи в социальных сетях, на которых продемонстрировали свои встречи с Джулиани.

Украинские Национальные Новости

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