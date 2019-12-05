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Один з нардепів зустрівся з Джуліані в Києві

Один з нардепів зустрівся з Джуліані в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Позафракційний народний депутат Андрій Деркач повідомив, що зустрівся з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, який перебуває у Києві, і обговорив з ним створення міжпарламентської групи проти корупції. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Рудольф Джуліані прилетів до Києва. Ми відразу ж зустрілися з ним з питання створення міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". На жаль, наша країна опинилася в центрі скандалів щодо міжнародної корупції. Серед іншого йдеться і про факти неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України", - зазначив нардеп, додавши фотографії з Джуліані.

За словами Деркача, один з таких прикладів - проект "Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні". "Використання цієї допомоги розслідується в межах кримінального провадження, відкритого 16 березня 2016 року. Американський уряд виділив 4,4 млн дол. на цей проект", - повідомив він, детально описавши в повідомленні у Facebook, хто був отримувачем і на що витрачали гроші.

"У зв'язку з цим, разом з Рудольфом Джуліані обговорили його участь у створенні міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". У Верховній Раді така група може бути оформлена як міжфракційне об'єднання. Нам буде дуже корисною участь Джуліані в створенні цієї групи. Зокрема, він може допомогти з входженням в групу міжнародних експертів, аналітиків, журналістів та всіх тих, хто здатний реалізувати завдання групи і принести користь стратегічним відносинам України і США", - вів далі нардеп, додавши, що разом з нардепом з фракції "Слуги народу" Олександром Дубінським направив листи до американських конгресменів і в Білий дім із закликом участі в формуванні групи.

"Упевнений, залучення до роботи групи учасників, як з боку України, так і з боку США, допоможе дати максимально об'єктивну оцінку фактам неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України", - зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адвокат Трампа Джуліані прибув до Києва на зустріч з Шокіним і Куликом.

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