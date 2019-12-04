Адвокат Трампа прибыл в Киев на встречу с Шокиным и Куликом - СМИ

"Личный адвокат президента США Джулиани встретился во вторник в Будапеште с экс-прокурором Юрием Луценко, который стал ключевой фигурой в расследовании импичмента. Затем он отправился в Киев в среду, чтобы встретиться с другими бывшими украинскими прокурорами, чьи требования были поддержаны республиканцами, включая Виктора Шокина и Константина Кулика", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что прокурора Константина Кулика уволили из Генеральной прокуратуры Украины из-за непрохождения аттестации.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел расследование по газовой компании Burisma и принимал решение о включении в дело сына конкурента президента США Хантера Байдена, не прошел аттестацию и вскоре будет уволен из Генпрокуратуры.

Перед этим Reuters сообщал, что в Украине уволят прокурора Кулика, который обсуждал "дело Байдена" с личным адвокатом президента США Джулиани.