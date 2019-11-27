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Прокурора Кулика звільнили через непроходження атестації

Прокурора Кулика звільнили через непроходження атестації

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прокурора Костянтина Кулика звільнили з Генеральної прокуратури України через непроходження атестації. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГПУ.

На запитання, чи дійсно звільнили прокурора Костянтина Кулика та з якої причини це сталося, у пресслужбі повідомили: "Звільнений через непроходження атестації".

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик, який раніше вів розслідування щодо газової компанії Burisma і приймав рішення про включення у справу сина конкурента президента США Хантера Байдена, не пройшов атестацію і невдовзі буде звільнений з Генпрокуратури.

Перед цим Reuters повідомляло, що в Україні звільнять прокурора Кулика, який обговорював "справу Байдена" з особистим адвокатом президента США Джуліані.

Також раніше 60 народних депутатів від різних фракцій підписали колективний запит на усунення з посади Костянтина Кулика. Запит підтримав і антикорупційний комітет. 

Українські Національні Новини

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