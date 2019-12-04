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Адвокат Трампа прибув до Києва на зустріч з Шокіним та Куликом - ЗМІ

Адвокат Трампа прибув до Києва на зустріч з Шокіним та Куликом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14831 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані сьогодні, 4 грудня, прибув до Києва на зустріч з колишніми українськими прокурорами Віктором Шокіним та Костянтином Куликом. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

“Особистий адвокат президента США Джуліані зустрівся у вівторок у Будапешті з екс-прокурором Юрієм Луценком, який став ключовою фігурою в розслідуванні імпічменту. Потім він відправився до Києва в середу, щоб зустрітися з іншими колишніми українськими прокурорами, чиї вимоги були підтримані республіканцями, включаючи Віктора Шокіна і Костянтина Кулика”, — йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, прокурора Костянтина Кулика звільнили з Генеральної прокуратури України через непроходження атестації.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик, який раніше вів розслідування щодо газової компанії Burisma і приймав рішення про включення у справу сина конкурента президента США Хантера Байдена, не пройшов атестацію і невдовзі буде звільнений з Генпрокуратури.

Перед цим Reuters повідомляло, що в Україні звільнять прокурора Кулика, який обговорював “справу Байдена” з особистим адвокатом президента США Джуліані.

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