Адвокат Трампа прибув до Києва на зустріч з Шокіним та Куликом - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані сьогодні, 4 грудня, прибув до Києва на зустріч з колишніми українськими прокурорами Віктором Шокіним та Костянтином Куликом. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.
“Особистий адвокат президента США Джуліані зустрівся у вівторок у Будапешті з екс-прокурором Юрієм Луценком, який став ключовою фігурою в розслідуванні імпічменту. Потім він відправився до Києва в середу, щоб зустрітися з іншими колишніми українськими прокурорами, чиї вимоги були підтримані республіканцями, включаючи Віктора Шокіна і Костянтина Кулика”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, прокурора Костянтина Кулика звільнили з Генеральної прокуратури України через непроходження атестації.
Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик, який раніше вів розслідування щодо газової компанії Burisma і приймав рішення про включення у справу сина конкурента президента США Хантера Байдена, не пройшов атестацію і невдовзі буде звільнений з Генпрокуратури.
Перед цим Reuters повідомляло, що в Україні звільнять прокурора Кулика, який обговорював “справу Байдена” з особистим адвокатом президента США Джуліані.