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Один из нардепов встретился с Джулиани в Киеве

Один из нардепов встретился с Джулиани в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11727 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Позафракционный народный депутат Андрей Деркач сообщил, что встретился с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который находится в Киеве, и обсудил с ним создание межпарламентской группы против коррупции. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". К сожалению наша страна оказалась в центре скандалов относительно международной коррупциии. Среди прочего речь идет и о фактах неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов Украины", - отметил нардеп, добавив фотографии с Джулиани.

Со слов Деркача, один из таких примеров – проект "Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине". "Использование этой помощи расследуется в рамках уголовного производства, открытого 16 марта 2016 года. Американское правительство выделило 4,4 млн долл. на этот проект", - сообщил он, детально описав в сообщении в Facebook, кто был получателем и на что тратили деньги.

"В связи с этим, вместе с Рудольфом Джулиани обсудили его участие в создании межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". В Верховной Раде такая группа может быть оформлена как межфракционное объединение. Нам будет очень полезным участие Джулиани в создании этой группы. В частности, он может помочь с вхождением в группу международных экспертов, аналитиков, журналистов и всех тех, кто способен реализовать задачи группы и принести пользу стратегическим отношениям Украины и США", - вел далее нардеп, добавив, что вместе с нардепом из фракции "Слуги народа" Александром Дубинским направил письма к американским конгрессменам и в Белый дом с призывом участия в формировании группы.

"Уверен, привлечение к работе группы участников, как со стороны Украины, так и стороны США, поможет дать максимально объективную оценку фактам неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов Украины", - отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что адвокат Трампа Джулиани прибыл в Киев на встречу с Шокиным и Куликом.

Украинские Национальные Новости

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