Нардеп Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа Джуліані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Нардеп фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський зустрівся з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані. Про це сам парламентар Дубінський написав у своєму Telegram каналі, передає УНН.
“Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства (Петра) Порошенко і (Віктора) Януковича, можливої легалізації цих коштів в іноземних юрисдикціях, в тому числі, через інвестфонд Franklin Templeton, який оперує з США”, — йдеться у повідомленні.
Напередодні позафракційний народний депутат Андрій Деркач повідомив, що також зустрівся з Руді Джуліані, який перебуває у Києві. Вони тоді обговорили з ним створення міжпарламентської групи проти корупції.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адвокат Трампа Джуліані прибув до Києва на зустріч з Шокіним і Куликом.