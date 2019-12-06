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Нардеп Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа Джуліані

Нардеп Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа Джуліані

Київ • УНН

 • 12421 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Нардеп фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський зустрівся з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Руді Джуліані. Про це сам парламентар Дубінський написав у своєму Telegram каналі, передає УНН.

“Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства (Петра) Порошенко і (Віктора) Януковича, можливої ​​легалізації цих коштів в іноземних юрисдикціях, в тому числі, через інвестфонд Franklin Templeton, який оперує з США”, — йдеться у повідомленні.

Напередодні позафракційний народний депутат Андрій Деркач повідомив, що також зустрівся з Руді Джуліані, який перебуває у Києві. Вони тоді обговорили з ним створення міжпарламентської групи проти корупції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адвокат Трампа Джуліані прибув до Києва на зустріч з Шокіним і Куликом.

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