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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Нардеп Дубинский встретился с личным адвокатом Трампа Джулиани

Нардеп Дубинский встретился с личным адвокатом Трампа Джулиани

Киев  •  УНН

 • 12410 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Нардеп фракции “Слуга народа” Александр Дубинский встретился с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом сам парламентарий Дубинский написал в своем Telegram канале, передает УНН.

“Рассказал о планах создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование фактов хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства (Петра) Порошенко и (Виктора) Януковича, возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в том числе, через инвестфонд Franklin Templeton, который оперирует с США”, — написал Дубинский.

Накануне внефракционный народный депутат Андрей Деркач сообщил, что встретился с Руди Джулиани, который находится в Киеве. Они тогда обсудили с ним создание межпарламентской группы против коррупции.

Ранее СМИ сообщали, что адвокат Трампа Джулиани прибыл в Киев на встречу с Шокиным и Куликом.

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