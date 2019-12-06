Джуліані: посольство США закликало українську поліцію не розслідувати корупцію з американськими коштами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Адвокат американського лідера Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Рахункова палата України виявила нецільове використання мільярдів доларів США, але американське посольство закликало не розслідувати цю справу. Про це Джуліані написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Рахункова палата в Україні виявила передбачуване нецільове використання коштів США в розмірі 5,3 млрд доларів”. Адвокат Трампа підкреслив, що в той час одним з напрямків налагодження відносин між Вашингтоном і Києвом займався конкурент чинного президента США на виборах 2020 року Джозеф Байден.
За твердженням Джуліані, посольство США в Києві тоді “закликало українську поліцію не проводити розслідування”. Адвокат не привів інших подробиць, але запевнив, що зробить це пізніше.
Раніше Джуліані заявив, що доведе причетність Байдена до корупції в Україні.
Газета The New York Times повідомила в середу, що Джуліані раніше на цьому тижні побував в Бухаресті та Києві. Там він нібито намагався отримати інформацію у колишніх генеральних прокурорів України Юрія Луценка, Віктора Шокіна, а також звільненого в листопаді прокурора Костянтина Кулика, який розслідував справу газової компанії Burisma. В її керівництво входив син колишнього віце-президента США Хантер Байден.
А вчора, 5 грудня, два народні депутати України 9 скликання, Олександр Дубінський та Андрій Деркач скликання опублікували записи у соціальних мережах, на яких продемонстрували свої зустрічі з Джуліані.