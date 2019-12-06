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Джулиани: американское посольство призывало украинскую полицию не расследовать коррупцию с деньгами США

Джулиани: американское посольство призывало украинскую полицию не расследовать коррупцию с деньгами США

Киев  •  УНН

 • 14135 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Счетная палата Украины выявила нецелевое использование миллиардов долларов США, но американское посольство призывало не расследовать это дело. Об этом Джулиани написал в своем Twitter, передает УНН.

“Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое нецелевое использование средств США в размере 5,3 млрд долларов”. Адвокат Трампа подчеркнул, что в то время одним из направлений налаживания отношений между Вашингтоном и Киевом занимался конкурент действующего президента США на выборах 2020 года Джозеф Байден.

По утверждению Джулиани, посольство США в Киеве тогда “призвало украинскую полицию не проводить расследования”. Адвокат не привел других подробностей, но заверил, что сделает это позже.

Ранее Джулиани заявил, что докажет причастность Байдена к коррупции в Украине.

Газета The New York Times сообщила в среду, что Джулиани ранее на этой неделе побывал в Бухаресте и Киеве. Там он якобы пытался получить информацию у бывших генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина, а также уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, который расследовал дело газовой компании Burisma. В ее руководство входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

А вчера, 5 декабря, два народных депутата Украины 9 созыва, Александр Дубинский и Андрей Деркач созыва опубликовали записи в социальных сетях, на которых продемонстрировали свои встречи с Джулиани.

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