WSJ: Джуліані повідомив Трампу про "дуже важливу" інформацію з України

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зміг зібрати важливу інформацію про опонентів Трампа під час своєї поїздки в Україну на початку грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.