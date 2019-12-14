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WSJ: Джуліані повідомив Трампу про "дуже важливу" інформацію з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зміг зібрати важливу інформацію про опонентів Трампа під час своєї поїздки в Україну на початку грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Після повернення в Нью-Йорк 7 грудня, Джуліані відразу ж зателефонував Трамп. "Адвокат заявив йому, що зміг отримати "більше, ніж ти можеш собі уявити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Джуліані готує 20-сторінкову доповідь для Трампа за підсумками поїздки.

Нагадаємо, Адвокат американського президента Рудольф Джуліані зміг багато чого з’ясувати в ході свого антикорупційного розслідування в Україні, однак поки не ділився цією інформацією з самим Дональдом Трампом. Про це американський лідер повідомив журналістам у Вашингтоні.

“Він, я думаю, представить доповідь генеральному прокурору і Конгресу. Він каже, що у нього є багато хороших відомостей. Я поки не говорив з ним з приводу цих відомостей”, — заявив Трамп. “Він не сказав мені, що йому вдалося з’ясувати, але я думаю, що він хоче повідомити Конгресу, генеральному прокурору і міністерству юстиції. Я чув, що йому дуже багато чого вдалося з’ясувати”, — додав президент, відповідаючи на питання про поїздку свого адвоката до України.

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