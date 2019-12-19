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Помпео відвідає Київ з 3 по 4 січня - WSJ

Помпео відвідає Київ з 3 по 4 січня - WSJ

Київ • УНН

 • 13521 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео відвідає Україну з офіційним візитом з 3 по 4 січня. Про це пише Wall Street Journal посилаючись на неназваних українських чиновників, передає УНН.

“Візит Помпео запланований з 3 по 4 січня в Київ, за словами українських чиновників. Очікується, що міністр зустрінеться з президентом України (Володимиром Зеленським), додав один з українських чиновників, зазначивши, що зустріч активно підтримує Білий дім”, — пише видання.

WSJ зазначає, що посадові особи Держдепартаменту, у свою чергу, не підтвердили плани містера Помпео щодо цієї поїздки.

Нагадаємо, у США раніше повідомили, що планують візит Майка Помпео в Україну, проте не називали конкретних дат. Раніше повідомлялось, що у зв’язку з візитом Помпео у Київ в США розглядають дві кандидатури на посаду американського посла в Україні. Напередодні голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор підтвердив виданню NYT, що йде у відставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенатор закликав Держдеп США не відкликати посла Тейлора з України

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