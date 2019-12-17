У США розглядають дві кандидатури на посаду посла в Україні: що відомо

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У США розглядають дві кандидатури на посаду посла в Україні: генерала-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона або кар’єрного дипломата Філіпа Рікера. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.