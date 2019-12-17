У США розглядають дві кандидатури на посаду посла в Україні: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У США розглядають дві кандидатури на посаду посла в Україні: генерала-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона або кар’єрного дипломата Філіпа Рікера. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.
“Серед тих, кого вважають наступником Йованович (колишнього посла США — ред.), — генерал-лейтенант у відставці Кейт Дейтон, 40-річний ветеран армії, який нині обіймає посаду директора Європейського центру досліджень у галузі безпеки імені Джорджа Маршалла в Німеччині, пов’язаного з Пентагоном”, — пише видання.
Так, Дейтон вже працював у Києві на посаді старшого радника з питань оборони.
Другий кандидат на посаду посла в Україні Філіп Рікер, який виконує обов’язки помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії.
За інформацією видання, Рікер мав замінити Йованович ще взимку 2018 року, але замість нього в.о. посла було призначено Вільяма Тейлора.
Додамо, що наступного місяця, Україну має відвідати державний секретар Майк Помпео.
Крім того, інформацією щодо призначення посла США в Україні поділився і колишній нардеп Сергій Лещенко. За його словами, вірогідніше, що новим послом США в Україні стане Кейт Дейтон.
“Новим послом США в Україні з високою вірогідністю стане Кейт Дейтон”, — написав у своєму Telegram-каналі
Як раніше повідомляв УНН, Сполучені Штати готують візит Помпео в Україну і розглядають кандидатуру нового посла.
Нагадаємо, особистий адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джуліані зізнався, що посол США в Україні Марі Йовановіч перешкоджала йому в тому, щоби дістати компромат на кандидата у президенти США Джо Байдена. Через це він хотів усунути її з посади.