Вільям Тейлор підтвердив NYT, що йде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор заявив у вівторок про те, що він покидає свій пост. Газета New York Times повідомила про це з посиланням на заяву, зроблену самим дипломатом в листуванні з виданням, передає УНН.
За даними NYT, Тейлор піде у відставку на початку січня в зв’язку з закінченням терміну його призначення. Він був призначений тимчасовим керівником дипмісії в Києві в червні цього року. Відповідно до закону “Про вакансії”, політичні призначенці можуть виконувати обов’язки керівників не більше 200 днів. Раніше джерела, знайомі з ситуацією, припустили в бесіді з журналістом NYT, що Тейлор покине свій пост вже в кінці грудня.
У посланні NYT Тейлор повідомив, що “адміністрація незабаром номінує постійного посла”. Він не став вдаватися в подробиці.
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Раніше УНН повідомляв, що серед можливих кандидатів на посаду посла США в Україні найчастіше називають ім’я генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона. Зараз Дейтон є директором Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа Маршалла, розташованого в Німеччині. У 2018 році Дейтон був призначений старшим радником США з питань військових відносин з Україною.
Напередодні особистий адвокат президента Трампа — Рудольф Джуліані зізнався, що посол США в Україні Марі Йовановіч перешкоджала йому в тому, щоби дістати компромат на кандидата у президенти США Джо Байдена. Через це він хотів усунути її з посади.