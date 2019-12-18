Вільям Тейлор підтвердив NYT, що йде у відставку

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор заявив у вівторок про те, що він покидає свій пост. Газета New York Times повідомила про це з посиланням на заяву, зроблену самим дипломатом в листуванні з виданням, передає УНН.