Сенатор закликав Держдеп США не відкликати посла Тейлора з України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Американський сенатор-демократ Роберт Менендез висловив занепокоєння повідомленнями про плани адміністрації президента Дональда Трампа дочасно відкликати повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора після того, як він дав критичні свідчення під час слухань щодо імпічменту. 17 грудня Менендез, який є членом комітету з міжнародних відносин Сенату, написав листа державному секретареві США Майку Помпео, в якому закликав не відкликати Тейлора перед візитом до Києва в січні, пише Радіо Свобода, передає УНН.
“Відкликання посла і навмисне залишення важливої посади вакантною під час візиту державного секретаря є вкрай незвичним і, можливо, безпрецедентним. Я стурбований нестачею керівництва посольства, яку створить відсутність посла Тейлора, в той момент, коли Україна продовжує стикатися з військовою агресією з боку Росії і звертається до США у просуванні процесу демократичних реформ”, — заявив Менендез у листі.
Тейлор був ключовим свідком на слуханнях щодо імпічменту Трампа в Палаті представників минулого місяця.
Розслідування про можливість імпічменту в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену, затримуючи військову допомогу і візит Зеленського у Вашингтон.
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Тейлор заявив, що вважав “божевіллям” затримку військової допомоги України, яка воює з підтримуваними Росією силами на Донбасі.
Тейлор був призначений на посаду повіреного на початку цього року після відкликання Державним департаментом посла Марі Йованович. Раніше він працював послом США в Україні в 2006-2009 роках.
Нагадаємо, у США розглядають дві кандидатури на посаду посла в Україні, у зв’язку з цим планується візит Майка Помпео в Україну.
Напередодні особистий адвокат президента Трампа — Рудольф Джуліані зізнався, що посол США в Україні Марі Йовановіч перешкоджала йому в тому, щоби дістати компромат на кандидата у президенти США Джо Байдена. Через це він хотів усунути її з посади.