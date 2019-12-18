Вильям Тейлор подтвердил NYT, что уходит в отставку

По данным NYT, Тейлор уйдет в отставку в начале января в связи с истечением срока его назначения. Он был назначен временным руководителем дипмиссии в Киеве в июне этого года. Согласно закону “О вакансии”, политические назначенцы могут выполнять обязанности руководителей не более 200 дней. Ранее источники, знакомые с ситуацией, предположили в беседе с журналистом NYT, что Тейлор покинет свой пост уже в конце декабря.

В послании NYT Тейлор сообщил, что “администрация вскоре номинирует постоянного посла”. Он не стал вдаваться в подробности.

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Ранее УНН сообщал, что среди возможных кандидатов на пост посла США в Украине чаще всего называют имя генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона. Сейчас Дейтон является директором Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа Маршалла, расположенного в Германии. В 2018 году Дейтон был назначен старшим советником США по вопросам военных отношений с Украиной.

Накануне личный адвокат президента Трампа — Рудольф Джулиани признался, что посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему в том, чтобы получить компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена. Поэтому он хотел устранить ее с должности.