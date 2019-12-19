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Помпео посетит Киев с 3 по 4 января - WSJ

Помпео посетит Киев с 3 по 4 января - WSJ

Киев  •  УНН

 • 13521 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом с 3 по 4 января. Об этом пишет Wall Street Journal ссылаясь на неназванных украинских чиновников, передает УНН.

“Визит Помпео запланирован с 3 по 4 января в Киев, по словам украинских чиновников. Ожидается, что министр встретится с президентом Украины (Владимир Зеленский), добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом”, — пишет издание.

WSJ отмечает, что должностные лица Госдепартамента, в свою очередь, не подтвердили планы мистера Помпео по этой поездке.

Напомним, в США ранее сообщили, что планируют визит Майка Помпео в Украине, однако не называли конкретных дат. Ранее сообщалось, что в связи с визитом Помпео в Киев в США рассматривают две кандидатуры на пост американского посла в Украине. Накануне глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор подтвердил изданию NYT, что уходит в отставку.

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