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Трамп ищет возможную замену Помпео в должности госсекретаря США

Трамп ищет возможную замену Помпео в должности госсекретаря США

Киев  •  УНН

 • 12331 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подыскивает кандидата на должность госсекретаря в случае, если действующий глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео решит оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета The Washington Post, передает УНН.

Слухи о том, что Помпео в следующем году может баллотироваться в Сенат ходят в Вашингтоне уже давно. Сам Помпео раньше это отрицал. Однако, как пишет The Washington Post, в окружении госсекретаря утверждают, что окончательное решение по этому вопросу он не принял, а время у него еще есть: регистрация кандидатов завершится только в июне следующего года. В свою очередь Трамп ранее заявлял, что Помпео “нравится то, что он делает” на должности госсекретаря, но если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 место сенатора от Канзаса, то Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и “победить с огромным преимуществом”.

Как поясняет газета, эта неопределенность заставила ряд вашингтонских чиновников начать присматриваться к креслу госсекретаря, а Трамп, не зная, какое решение в итоге примет Помпео, в беседах с законодателями и другими официальными лицами стал перебирать имена потенциальных кандидатов на пост главы Госдепартамента.

По данным издания, в качестве возможных преемников Помпео часто называют помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, а также министра финансов Стивена Мнучина. Кроме того, Трамп узнавал у представителей своего окружения, что они думают о кандидатуре американского посла в Германии Ричарда Гренелл. Как отмечает издание, в списке потенциальных претендентов на место Помпео также оказались его первый заместитель Стивен Биген, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и сенаторы Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) и Томас Коттон (республиканец, от штата Арканзас).

Напомним, в США ранее сообщили, что планируют визит Майка Помпео в Украине, издание WSJ сообщало, что госсекретарь прибудет в Киев в период с 3 по 4 января. Ранее сообщалось, что в связи с визитом Помпео в Киев в США рассматривают две кандидатуры на пост американского посла в Украине.

Ранее глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор подтвердил изданию NYT, что уходит в отставку.

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