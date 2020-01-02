Ініціювання імпічменту Трампа стало головною подією 2019 року в США

КИЇВ. 2 січня. УНН. Згідно з новим опитуванням Hill-HarrisX, що було опубліковано в середу, розслідування щодо імпічменту під керівництвом демократів щодо президента США Дональда Трампа очолює список найважливіших подій 2019 року у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.