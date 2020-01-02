Ініціювання імпічменту Трампа стало головною подією 2019 року в США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Згідно з новим опитуванням Hill-HarrisX, що було опубліковано в середу, розслідування щодо імпічменту під керівництвом демократів щодо президента США Дональда Трампа очолює список найважливіших подій 2019 року у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
"Під час опитування 37% опитаних назвали розслідування відносин Трампа з Україною найважливішою політичною новиною року з восьми можливих", - йдеться у повідомленні.
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Так, ситуація на кордоні США і Мексики стала другою за популярністю новиною - 15%.
Ще 13% назвали спецрозслідування Роберта Мюллера щодо впливу Росії на передвиборчу кампанію Трампа на виборах 2016 року.
Призупинення роботи уряду США, що розпочалося з початку 2019 року, отримало 8%, як і тривала торгова війна Трампа з Китаєм та загибель лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.
Нагадаємо, адвокат Трампа Джуліані готовий дати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент.