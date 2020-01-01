Адвокат Трампа Джуліані готовий дати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані висловив готовність дати свідчення в рамках розгляду в Сенаті щодо імпічменту американського лідера. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал ABC.
Джуліані в бесіді з журналістами в маєтку президента США Мар-а-Лаго у Флориді сказав: "Я б дав свідчення". Адвокат також висловив готовність представляти інтереси американського лідера на цьому процесі.
Джуліані припустив, що звинувачення можна було б пред'явити і політичним опонентам Трампа, що добиваються його відсторонення від влади. "Я б із задоволенням зайнявся цією справою", - сказав адвокат.
Нагадаємо, Байден погодився свідчити в Сенаті.