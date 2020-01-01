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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 24986 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117693 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123462 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121759 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 142981 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110128 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132132 просмотра

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Адвокат Трампа Джулиани готов дать показания в Сенате по делу об импичменте

Адвокат Трампа Джулиани готов дать показания в Сенате по делу об импичменте

Киев  •  УНН

 • 10874 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани выразил готовность дать показания в рамках разбирательства в Сенате относительно импичмента американского лидера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC.

Джулиани в беседе с журналистами в поместье президента США Мар-а-Лаго во Флориде сказал: "Я бы дал показания". Адвокат также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе.

Джулиани предположил, что обвинения можно было бы предъявить и политическим оппонентам Трампа, добивающимся его отстранения от власти. "Я бы с удовольствием занялся этим делом", - сказал адвокат.

Напомним, Байден согласился свидетельствовать в Сенате.

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