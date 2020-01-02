Инициирование импичмента Трампа стало главным событием 2019 года в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Согласно новому опросу Hill-HarrisX, что было опубликовано в среду, расследование по импичменту под руководством демократов в отношении президента США Дональда Трампа возглавляет список важнейших событий 2019 года в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
"В ходе опроса 37% опрошенных назвали расследование отношений Трампа с Украиной важнейшей политической новостью года из восьми возможных", - говорится в сообщении.
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Так, ситуация на границе США и Мексики стала второй по популярности новостью - 15%.
Еще 13% назвали спецрасследование Роберта Мюллера о влиянии России на предвыборную кампанию Трампа на выборах 2016 года.
Приостановка работы правительства США, которая началась с начала 2019 года, получила 8%, как и длительная торговая война Трампа с Китаем и гибель лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
Напомним, адвокат Трампа Джулиани готов дать показания в Сенате по делу об импичменте.