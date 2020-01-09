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США не надали Україні дані про причини катастрофи літака МАУ - ЗМІ

США не надали Україні дані про причини катастрофи літака МАУ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14261 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зробив публічну заяву із закликом до міжнародних партнерів надати докази щодо причин катастрофи літака МАУ в Ірані, бо США ще не надали йому фактів, які згадувалися в ЗМІ. Про це пише BuzzFeed News, передає УНН.

Офіс Президента України опублікував в Фейсбуці і Твіттері заяву з проханням до США, Ірану та Канади поділитися будь-якими доказами, які вони можуть надати, про причини катастрофи.

Як написало видання, прохання надійшло після того, як представники американських спецслужб повідомили ЗМІ, що Іран випадково збив літак незабаром після того, як той вилетів зі столиці - Тегерану.

Український чиновник, який бере участь у внутрішніх дискусіях в Києві про катастрофу, повідомив BuzzFeed News, що Зеленський зробив публічну заяву, тому що США ще не надали йому докази, які, як вони стверджують, мають про катастрофу. Чиновник, виступаючи на умовах анонімності, сказав під час публікації цієї статті, що, наскільки йому відомо, Україні до сих пір не було представлено жодних доказів з боку США.

Нагадаємо, Трамп прокоментував авіакататрофу в Ірані: хтось міг припуститись помилки з іншого боку. Він підозрює, що причиною аварії були не несправності.

Варто відзначити, раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО. 

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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