США не надали Україні дані про причини катастрофи літака МАУ - ЗМІ

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зробив публічну заяву із закликом до міжнародних партнерів надати докази щодо причин катастрофи літака МАУ в Ірані, бо США ще не надали йому фактів, які згадувалися в ЗМІ. Про це пише BuzzFeed News, передає УНН.