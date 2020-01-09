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The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолёт над Ираном

The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолёт над Ираном

Киев  •  УНН

 • 43357 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Издание The New York Times получило видео, которое показывает момент, когда украинский самолёт авиакомпании МАУ был якобы сбит через несколько минут после взлета из Тегерана, передаёт УНН со ссылкой на издание.

Сообщается, что видео, верифицированное The New York Times, показывает, как иранская ракета якобы попала в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, района, где украинский авиалайнер прекратил передачу сигнала, прежде чем упасть в среду.

Небольшой взрыв произошел, когда ракета попала в самолет, но самолет не взорвался, это видно на видео. Самолёт продолжал летать в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту, как определило издание. Самолет летел в сторону аэропорта, прежде чем взорваться и разбиться, как было показано на других видео, верифицированных изданием.

Стоит отметить, ранее сегодня СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС). 

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО. 

Добавим, что сейчас официального подтверждения, что самолет действительно был сбит иранской ракетой нет.

Как сообщал УНН, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

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