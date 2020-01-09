Трюдо: самолет "МАУ" был сбит иранской ракетой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"У нас есть разведывательная информация от нашей разведки и разведок наших союзников, самолет был сбит ракетой "земля-воздух" иранскими силами", - заявил он на пресс-конференции.
Трюдо также подчеркнул, что хочет ответов.
"Это правительство не успокоится пока не получит ответов", - добавил глава правительства Канады.
Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.
Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.
8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.
В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".
На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося самолета в Иране.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.
В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.