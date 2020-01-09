Президент звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Глава держави виразив співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України.

"Ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу. Мої щирі співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України: Володимира Гапоненка, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерії Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк", йдеться у зверненні Президента.

Їхнім родинам держава надасть усю необхідну допомогу, повідомив Зеленський.

9 січня оголошено днем національної жалоби.

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Президент також висловив співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

"Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов’язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне й незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права", наголосив Президент.

Як повідомив Зеленський, розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран.

Відомо, що до Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3:30 вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Незабаром вони вирушать до місця катастрофи.

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"Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів "чорних скриньок", сподівається Глава держави.

Президент наголосив, що у разі необхідності до складу комісії можуть залучатися й інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міноборони, міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони ж здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих українців.

Сьогодні Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини.

"Закликаю й міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнга-737", заявив Президент.

Зеленський також акцентував увагу на тому, що в Україні буде проведено позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній.

Українським громадянам рекомендовано утриматися від відвідання Ірану. До з’ясування всіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку, нагадав Президент.

Зеленський звернув увагу, що й до відправлення українського літака, й після нього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема і європейських авіакомпаній. Польоти припинили тільки Сполучені Штати Америки.

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"Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном та не скасовувала рейси до ранкової авіакатастрофи", заявив Президент.

Президент просить утриматися від маніпуляцій в умовах інформаційної війни і дочекатися попереднього звіту роботи комісії з розслідування.

"І наостанок. Зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування. І я прошу всіх – а особливо, коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, – утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій. Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка та мудрість", наголосив Зеленський.

"А ще ця страшна історія повинна навчити всіх нас – і кожного громадянина України, і кожного світового лідера – цінувати людські життя. І робити це до того, як вони так стрімко й болюче обриваються", підсумував Президент.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ.