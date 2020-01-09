Президент звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ

ukru
07:14 • 11330 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 30109 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 36642 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 109695 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 162326 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 261628 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260814 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254953 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236187 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203932 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.9 м/с
38 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 39225 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 43351 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 63053 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 51658 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 46433 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 29872 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 36446 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 24797 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 51658 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 261597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 89196 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 38866 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 143017 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155843 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 115086 перегляди
Актуальне
Президент звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Президент звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Київ • УНН

 • 15905 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців у зв'язку з катастрофою українського літака компанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Глава держави виразив співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України.

"Ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і всього світу. Мої щирі співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України: Володимира Гапоненка, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерії Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк", йдеться у зверненні Президента.

Їхнім родинам держава надасть усю необхідну допомогу, повідомив Зеленський.

9 січня оголошено днем національної жалоби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розглядаються кілька версій причин катастрофи літака МАУ

Президент також висловив співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

"Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов’язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне й незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права", наголосив Президент.

Як повідомив Зеленський, розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран.

Відомо, що до Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3:30 вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Незабаром вони вирушать до місця катастрофи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ

"Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів "чорних скриньок", сподівається Глава держави.

Президент наголосив, що у разі необхідності до складу комісії можуть залучатися й інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міноборони, міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони ж здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих українців.

Сьогодні Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини.

"Закликаю й міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнга-737", заявив Президент.

Зеленський також акцентував увагу на тому, що в Україні буде проведено позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній.

Українським громадянам рекомендовано утриматися від відвідання Ірану. До з’ясування всіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку, нагадав Президент.

Зеленський звернув увагу, що й до відправлення українського літака, й після нього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема і європейських авіакомпаній. Польоти припинили тільки Сполучені Штати Америки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Bellingcat перевірить версію падіння літака МАУ через удар ракети

"Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном та не скасовувала рейси до ранкової авіакатастрофи", заявив Президент.

Президент просить утриматися від маніпуляцій в умовах інформаційної війни і дочекатися попереднього звіту роботи комісії з розслідування.

"І наостанок. Зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але в таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідування. І я прошу всіх – а особливо, коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, – утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій. Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка та мудрість", наголосив Зеленський.

"А ще ця страшна історія повинна навчити всіх нас – і кожного громадянина України, і кожного світового лідера – цінувати людські життя. І робити це до того, як вони так стрімко й болюче обриваються", підсумував Президент.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.76
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,976.82