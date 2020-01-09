Розглядаються кілька версій причин катастрофи літака МАУ – Офіс Президента

Водночас на робочій нараді під головуванням Володимира Зеленського наголошувалося, що допоки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

У нараді взяли участь Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.

Проводиться робота з родичами українців, які загинули в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов’язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати.

Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

9 січня Президент проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

О 3:30 ранку в Ірані здійснив посадку борт із 45 українськими фахівцями різних галузей, які мають великий досвід роботи на місцях авіаційних і техногенних катастроф.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ.