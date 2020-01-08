Посольство України в Ірані відредагувало повідомлення щодо катастрофи лайнера МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Посольство України в Ісламській республіці Іран виправило повідомлення щодо катастрофи лайнера МАУ неподалік Тегерану, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку української дипломатичної місії.
Посольство України в Тегерані виправило свою повідомлення, випущене після авіакатастрофи в Ірані. Спочатку в ньому йшлося про те, що версія теракту виключена. Зараз цього в повідомленні немає.
У першій версії тексту було вказано, що: “За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.
В оновленій версії тексту зазначено, що: “Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру”.
Варто нагадати, що в Тегерані розбився літак “Українських авіаліній” Boeing 737-800, який прямував до Києва, всі пасажири і члени екіпажу українського літака загинули.