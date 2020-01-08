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Посольство України в Ірані відредагувало повідомлення щодо катастрофи лайнера МАУ

Київ • УНН

 • 24648 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Посольство України в Ісламській республіці Іран виправило повідомлення щодо катастрофи лайнера МАУ неподалік Тегерану, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку української дипломатичної місії.

Посольство України в Тегерані виправило свою повідомлення, випущене після авіакатастрофи в Ірані. Спочатку в ньому йшлося про те, що версія теракту виключена. Зараз цього в повідомленні немає.

У першій версії тексту було вказано, що: “За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.

В оновленій версії тексту зазначено, що: “Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру”.

Варто нагадати, що в Тегерані розбився літак “Українських авіаліній” Boeing 737-800, який прямував до Києва, всі пасажири і члени екіпажу українського літака загинули.

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