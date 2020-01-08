Посольство Украины в Иране отредактировало сообщение о катастрофе лайнера МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Посольство Украины в Исламской республике Иран исправило сообщение о катастрофе лайнера МАУ неподалеку Тегерана, передает УНН со ссылкой на Facebook-странице украинской дипломатической миссии.
Посольство Украины в Тегеране исправило свою сообщения выпущенное после авиакатастрофы в Иране. Сначала в нем говорилось о том, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет.
В первой версии текста было указано, что: “По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается”.
В обновленной версии текста указано, что: “Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера”.
Стоит напомнить, что в Тегеране разбился самолет “Украинских авиалиний” Boeing 737-800, следовавший в Киев, все пассажиры и члены экипажа украинского самолета погибли.